10 Şubat 2020, Pazartesi
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Emekliye 355 TL! Emekli maaşlarında intibak artışı olacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.02.2020
EMEKLİYE İNTİBAK MECLİS'TE

İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon ve Bağ-Kur emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Hem memur hem de ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar��n intibak düzenlemesi için 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören teklif, 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına ulaştı.


Kanun teklifi ile tarihe bağlı statü ayrımlarından kaynaklı dengesizliklerin giderilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmakta.

DÜZENLEME BU YIL TAMAM
'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak.


İntibak yasasının 2020 yılı içinde meclis gündemine gelmesi ve emekli maaşlarının düzeltilmesi bekleniyor.

5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında yolu açılacak.


Aile, Çalışma ve Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

Meclis komisyonuna gelen intibak düzenlemesinin, bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor.

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