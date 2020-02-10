Emekliye 355 TL! Emekli maaşlarında intibak artışı olacak mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2020
İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar��n intibak düzenlemesi için 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören teklif, 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına ulaştı.
Kanun teklifi ile tarihe bağlı statü ayrımlarından kaynaklı dengesizliklerin giderilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmakta.
DÜZENLEME BU YIL TAMAM
TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak.
İntibak yasasının 2020 yılı içinde meclis gündemine gelmesi ve emekli maaşlarının düzeltilmesi bekleniyor.
5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK
İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
Meclis komisyonuna gelen intibak düzenlemesinin, bu yıl içinde Meclis gündemine gelmesi ve maaşların düzeltilmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Apple’ın üreticisi maske işine girdi
- Winston sigara fiyatı ne kadar?
- Turizme Brexit katkısı
- Emekliye 405 lira para...
- Yaşlıya ayda 2.132 TL
- Emekliye 2500 TL promosyon… İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Türk Telekom’dan önemli hamle
- Ticari kredilerde faizler düşüyor
- Sigaraya zammı gelecek? İşte güncel fiyat listesi...
- EFT ücretlerine yeni düzenleme
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?
- EDHO 156. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...
- 10 Şubat Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili! Ankara Valiliği Vasip Şahin tatil…
- Sakarya yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Sakarya kar tatili oldu mu? Sakarya Valilik MEB açıklamaları…
- Emekliye 2500 TL promosyon… Hangi banka ne kadar promosyon verecek? İşte 2020 emekli promosyon ücretleri!
- Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Kayseri okullar tatil mi? Kayseri Valiliği tatil açıklaması…
- 10 Şubat Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas’ta kar tatili oldu mu? İşte yanıtı!
- 10 Şubat Bolu kar tatili: Bolu’da yarın okullar tatil mi? Bolu Valiliği tatil açıklaması geldi mi?
- Samsun yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Samsun kar tatili var mı? İşte son gelişmeler…
- Kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat hangi illerde okullar tatil? Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
- BİM aktüel katalogda Sevgililer Günü hediyeleri! 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta neler var?