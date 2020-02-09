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Türk Telekom’dan önemli hamle

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020
TÜRK TELEKOM’DAN ÖNEMLİ HAMLE

, 9 bin 500 şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu.

Türk Telekom, 9 bin 500 şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu. , 160'ın üzerinde ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa üye oldu.

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