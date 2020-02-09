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Ticari kredilerde faizler düşüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020
TİCARİ KREDİLERDE FAİZLER DÜŞÜYOR

verilerine göre 2018'de yüzde 38.37 olan ticari kredi faizleri, 2020 tarihi itibarıyla yüzde 10.56 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre 2018'de yüzde 38.37 olan ticari kredi faizleri, 2020 tarihi itibarıyla yüzde 10.56 ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı. Konut kredilerinin faizi yüzde 11.50'ye indi.

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