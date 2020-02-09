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Turizme Brexit katkısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020
TURİZME BREXİT KATKISI

Bu yıl rekor hedefleyen Türk turizmine ’nin ’den ayrılması da katkı yapacak. Sektör temsilcileri İngiltere pazarının iki kat büyüyeceğini söylüyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 'nin Avrupa Birliği'nden () ayrılış (Brexit) sürecinin Türk turizmine olumlu etkileri olacağını belirterek, "Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin önemli pazarlarından biri İngiltere olacak." dedi. İşler, İngiliz turistlerin tatil tercihlerinin ilk sırasında ve 'ın yer aldığını söyledi. Bunun en büyük sebebinin vize serbestisi olduğunu belirten İşler, sürecinin ardından durumun değişeceğini dile getirdi. İşler, İngiliz turistlerin 'yi tercih etme nedenlerini ise şöyle sıraladı: "Türkiye, Yunanistan ve İspanya'dan daha iyi oda fiyatları veriyor. Çok ciddi bir gastronomi zenginliğimiz var. Özellikle Yunanistan'a göre daha genç tesislerimiz mevcut. Tüm bunları dikkate aldığımızda İngiltere pazarında çift haneli büyüme olacak. İngiliz firmaları Yunanistan'daki yatırımlarını Türkiye'ye kaydıracak."

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