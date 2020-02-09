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Apple’ın üreticisi maske işine girdi! Hedef günde 2 milyon

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.02.2020
APPLE’IN ÜRETİCİSİ MASKE İŞİNE GİRDİ

’ın da üreticisi olan elektronik devi Foxconn, koronavirüs salgını sonrasında üretimini bir süreliğine maske üretimine kaydıracak. Salgın nedeniyle üretimini durduran firma, ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor.

Apple'ın da üreticisi olan elektronik devi Foxconn, koronavirüs salgını sonrasında üretimini bir süreliğine maske üretimine kaydıracak. Salgın nedeniyle üretimini durduran firma, ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor. Açıklama yapan firma, "Önlemleri ne kadar erken alırsak, virüsten korunma şansımız o kadar yüksek olacak" dedi. Maskeler ilk olarak kendi işçilerini salgından korumayı hedefliyor. Yetkililer koronavirüs vakalarını tespit etmek için yeni nesil bir kızılötesi termometre kullanmaya başlayacağını da açıkladı. Foxconn, iPhone, iPad, Amazon Kindle, Playstation gibi önemli teknolojik ürünlerin üretimini yapıyordu.

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