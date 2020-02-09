Apple’ın üreticisi maske işine girdi! Hedef günde 2 milyon

Apple’ın da üreticisi olan elektronik devi Foxconn, koronavirüs salgını sonrasında üretimini bir süreliğine maske üretimine kaydıracak. Salgın nedeniyle üretimini durduran firma, ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor.

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da üreticisi olan elektronik devi Foxconn, koronavirüs salgını sonrasında üretimini bir süreliğine maske üretimine kaydıracak. Salgın nedeniyle üretimini durduran firma, ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor. Açıklama yapan firma,dedi. Maskeler ilk olarak kendi işçilerini salgından korumayı hedefliyor. Yetkililer koronavirüs vakalarını tespit etmek için yeni nesil bir kızılötesi termometre kullanmaya başlayacağını da açıkladı. Foxconn, iPhone, iPad, Amazon Kindle, Playstation gibi önemli teknolojik ürünlerin üretimini yapıyordu.