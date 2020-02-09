Yaşlıya ayda 2.132 TL | 65 aylığı ve bakım parası ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 09.02.2020
Ülkemizde yaşlılar için pek çok destek var. Şartları sağlayanlara 672 lira 65 yaş aylığı, bin 460 lira evde bakım desteği olmak üzere 2 bin 132 lira ödeniyor. Bu rakam Temmuz’da 2 bin 217 liraya çıkacak.Yaşlılara ödenen 65 aylığı ile birlikte bakım parası da veriliyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olarak 672,81 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.
İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor. Devlet, yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor.
Aylık ödeme bin 460 lira 61 kuruş. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 402 liranın altında olması gerekiyor.
GELİRLER ARTACAK
Şartlar sağlanıyorsa, yaşlıların hanesine hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası girebiliyor. Böylece aylık 2 bin 132 lira gelir imkanı oluyor. Her iki destek de memur maaş katsayısı arttıkça zamlanıyor.
Temmuz'da enflasyon farkı hariç yüzde 4 artış gelecek. Sadece yüzde 4 artışla ödenen para 2 bin 217 lira 28 kuruş olacak.
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