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Yapıları yenilemek için kentsel dönüşüm şart

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
YAPILARI YENİLEMEK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

ARTAŞ Başkanı , Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da can kaybına ve yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Çetinsaya, bu gerçek ışığında depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümün şart olduğunu söyledi.

ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da can kaybına ve yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Çetinsaya, bu gerçek ışığında depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümün şart olduğunu söyledi. 2012 yılında yasasının çıktığını hatırlatan , "Tabloya dönüp baktığımızda başarılı bir veriyle karşılaşıyoruz. Ancak bu rakamlar istenen seviyenin altında kalıyor. Kapıda bekleyen deprem gerçeğini göz önüne alarak başta riskli yapılar olmak üzere şehirlerimizin yenilenmesini hızlandırmalıyız" diye konuştu.

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