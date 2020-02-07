07 Şubat 2020, Cuma
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Tarıma 3 milyon lira hibe destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
TARIMA 3 MİLYON LİRA HİBE DESTEK

yatırımına ağırlık verecek olan ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek.

AR-GE yatırımına ağırlık verecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Bakanlığı projelerine çeşitli kategorilerde 3 milyon liraya kadar hibe destek sağlıyor.

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