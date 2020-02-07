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Matbaacılardan yerli hamle

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
MATBAACILARDAN YERLİ HAMLE

ve (PROMASİAD) Başkanı , özellikle 'den getirilen ürünlere uygulanan ek vergilerin, promosyoncuları yerli üretime teşvik ettiğini belirtti.

Promosyon ve (PROMASİAD) Başkanı Ömer Karatemiz, özellikle 'den getirilen ürünlere uygulanan ek vergilerin, promosyoncuları yerli üretime teşvik ettiğini belirtti. Anadolu Buluşmaları Sektörel İstişare Toplantıları'nı 'te yaptıklarını söyleyen Karatemiz, "Ortadoğu'ya yayılmak istiyoruz" dedi.

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