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2 dakikada 2.9 milyarlık satış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
2 DAKİKADA 2.9 MİLYARLIK SATIŞ

'nın en büyük bankası UniCredit, Bankası'ndaki () yüzde 12 payını sattı. Satıştan 2.9 milyar lira gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu.

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Bankası'ndaki () yüzde 12 payını sattı. Satıştan 2.9 milyar lira gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu. 2019 sonundaki hisse satışı ile YKB'deki payını azaltan UniCredit sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 paya sahipti. Satışın iki dakika sürmesi dikkat çekti.

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