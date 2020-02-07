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Otoda 2 şehir Avrupa’yı yakaladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
OTODA 2 ŞEHİR AVRUPA’YI YAKALADI

Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, 2020 ve 2021 hedeflerini açıkladı. FuzulOto Başkanı , "Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. FuzulOto olarak, bu yıl yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz" dedi.

Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, 2020 ve 2021 hedeflerini açıkladı. FuzulOto Başkanı Eyüp Akbal, "Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. FuzulOto olarak, bu yıl yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz" dedi. 'de 7 kişiden 1'inin araç sahibi olduğunu ifade eden Akbal, "'de 2 kişiden 1'inde araç var. Bizde bu oranı sadece ve yakaladı" diye konuştu.


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