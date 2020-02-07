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Stajyere 632 lira

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
STAJYERE 632 LİRA

, nitelikli ara eleman yetiştirmek için işletmelerde gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere destek vermeye devam ediyor.

Hükümet, nitelikli ara eleman yetiştirmek için işletmelerde gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere destek vermeye devam ediyor. İşletmelerde staj yapan yüzbinlerce üniversiteli ve meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de asgari ücretle beraber arttı. Geçen yıl 549 lira ücret alan stajyerlerin yılsonuna kadar alacağı ücret 632 lira oldu. On kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin, çalışan sayısının yüzde 5'i oranında stajyer çalıştırması ve bunlara ücret ödemesi gerekiyor. Stajyer ve çıraklara ödenen ücretlerin bir kısmını devlet karşılıyor. Destek 2020 yılının sonuna kadar sürecek.

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