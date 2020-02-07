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Çin’den kaçan kaçana

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
ÇİN’DEN KAÇAN KAÇANA

'de hayatı durduran koronavirüs nedeniyle dev şirketler mağazalarını kapatmaya başladı. Çin'deki mağazalarının yarısını kapatan Starbucks ve Nike'ın ardından, Adidas da bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi.

Çin'de hayatı durduran koronavirüs nedeniyle dev şirketler mağazalarını kapatmaya başladı. 'deki mağazalarının yarısını kapatan Starbucks ve Nike'ın ardından, Adidas da bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi. Açık kalan şubelerde ise mağazaların belli saatlerde açık tutulduğu belirtildi.

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