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Emeklinin promosyon zamanı geldi! 2020 emekli banka promosyonu nasıl alınır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020
EMEKLİNİN PROMOSYON ZAMANI GELDİ!

Milyonlarca emekliye ikinci geliyor. , bankalarla masaya oturup tutarı artıracak. Emekli de kendine en uygun bankayı seçip parasını alacak. Karar verirken dikkatli olun. Peki hangi emekliler promosyon alacak, Parayı almanın şartı var mı? İkinci promosyon ne zaman ödenecek? Promosyonu aynı bankadan almak mecburi mi? İşte emeklinin promosyonuna ilişkin merak edilen tüm soruların cevapları...

2017 yılında başlatılan emekliye promosyonu 3'üncü yılını doldururken, Sosyal Güvenlik Kurumu () bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek.

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek almaya hak kazanıyor.

PARAYI ALMANIN ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok.

İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
Promosyon Şubat 2017'nin sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor.

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?
Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemelerini alacak.

AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
İstenilen banka seçilebilir.

BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.

TUTAR ARTACAK MI?
SGK, bu ay yeniden protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutarların en az 600 lira olması bekleniyor.


BANKA SEÇERKEN DİKKAT!
Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor. Kelime oyunlarıyla bazı yüksek rakamlar söylense de bunu almak için çok sayıda şart koşuluyor.

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