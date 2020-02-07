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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Ev sahibi olanlar dikkat! Vergi ödeme süresi uzatıldı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
EV SAHİBİ OLANLAR DİKKAT! VERGİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Değerli vergisi beyanname verme süresi 20 Mart'a, verginin birinci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a ertelendi.

Değerli vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan faiz indirimi müjdesi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan faiz indirimi müjdesi SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

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