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Son dakika: THY'nin Sabiha Gökçen uçuşları normale döndü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2020
THY'NİN SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARI NORMALE DÖNDÜ

Son dakika haberi... Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan uçak kazasının ardından buradaki uçuşlarını geçici olarak durduran (), uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

Dün akşam saatlerinde Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağının iniş sırasında pistten çıkmasının ardından Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Yapılan çalışmalar neticesinde bu sabaha karşı uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte havayolu şirketleri yeniden uçuşlara başladı. , Sabiha Gökçen uçuşlarının normale döndüğünü duyurdu.

"UÇUŞLARIMIZ PLANLANDIĞI GİBİ İCRA EDİLMEKTEDİR"

Konuya ilişkin THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " olarak, yaşanan olaydan duyduğumuz derin üzüntüyle; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı yolculara ve Pegasus ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte; uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

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