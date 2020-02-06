KOBİ’lere e-ticaret fırsatı
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Ülkemizde KOBİ’lere büyüme yolunu açan e-ticaret, yükseliş ivmesini sürdürüyor. TOBB e-ticaret Üyesi Çiğdemli, ‘2019’da yüzde 30-35 büyüyen e-ticaret sektörü için 2020 altın yıl olacak’ dedi.KOBİ'LER için e-ticaret fırsat kapılarını aralıyor. Bu yolla KOBİ'ler; ürünlerini tanıtma, daha çok tüketiciye ulaştırma imkanına kavuşuyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35 seviyesinde büyüyen e-ticaretin bu yıl yükseliş ivmesini sürdürmesi bekleniyor. TOBB e-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax e-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "2020 online ticaret sektörü için altın yıl olacak" dedi. Türkiye'de e-ticaret sektörünün 2019'da yüzde 30-35 arasında büyüdüğünü ifade eden Cenk Çiğdemli, pazar büyüklüğünün 60 milyar lirayı aştığını belirtti. Çiğdemli, dünya genelinde e-ticaret satış hacminin 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.
İVME KAZANACAK
11. Kalkınma Planı çerçevesinde, 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakk��ndaki Kanun'un TBMM tarafından kabul edilmesinin, sektöre ivme kazandıracak bir gelişme olduğunu vurgulayan Çiğdemli, şunları aktardı: "Bu düzenlemeyle beraber, hem kurumlar hem de bireyler açısından ticareti daha da kolay hale getirecek, yeni nesil dijital ödeme çözümlerinin yolu açılmış oldu. Bir başka gelişme de uygulamaya alınacağı duyurulan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Finansal teknolojiler alanındaki bu canlanma ilk olarak e-ticaret sektörüne ivme kazandıracaktır."
100 MİLYAR TL'LİK HEDEF
Türk e-ticaret pazarı, bu yıl 100 milyar lirayı aşmayı hedefliyor. Avantajix. com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, "Global indirim günlerine Türk e-ticaret sitelerinin de aktif şekilde katılması, dijital pazara ilgiyi artırdı. e-ticaretin kolaylığını ve avantajlarını gören yeni kitlelerin sektöre kazandırdığı ivme 2020'de de artarak sürecektir. 2020'de pazar büyüklüğü 100-115 milyar lira arasında gerçekleşecektir" dedi.
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