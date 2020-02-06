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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "tarımsal hibe" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2020
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TARIMSAL HİBE AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı , "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır." dedi.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı , "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.

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