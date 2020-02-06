Damat’tan ‘doğa dostu’ koleksiyon
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Orka Holding Başkanı Orakçıoğlu, ‘Sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladık. 2020-21 sonbahar/ kış koleksiyonunda müşterilerimizle buluşturacağız’ dedi.Damat, Tween ve D'S Damat'ı bünyesinde barındıran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020- 21 sonbahar/ kış koleksiyonunda müşterilerimizle buluşturacağız" dedi.
Orka Holding'in 86 ülkeden yaklaşık 200 bayiyi ağırladığı organizasyon kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Orakçıoğlu, "Şu anda koleksiyonumuzun yüzde 20'ye yakını bu ürünlerden oluşuyor. 2025'e kadar yüzde 80'inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.Geçen yılki cirolarının 750 milyon liraya ulaştığını kaydeden Orakçıoğlu, 2020'de de geçen yıl yakaladıkları yüzde 18'lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Orakçıoğlu, dünya genelinde 420 olan mağaza sayısını 480'e ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Yurt dışında 40 mağaza hizmete alacaklarını anlatan Orakçıoğlu, "İtalya ve İspanya'da 10, ABD'de 3 mağaza açılacak" dedi.
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