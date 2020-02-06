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Gurbetçilere dövizli BES

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2020
GURBETÇİLERE DÖVİZLİ BES

AK Parti, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Meclis'e taşınacak torba teklife göre; yurt dışında yaşayıp Sistemi'nden () yararlanmak isteyenler ödemeleri ile yapabilecek.

AK Parti, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Meclis'e taşınacak torba teklife göre; yurt dışında yaşayıp Sistemi'nden () yararlanmak isteyenler ödemeleri döviz ile yapabilecek. Yurt dışından gelip Türkiye'de emekli olanların tekrar gidip yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlaması halinde maaşı kesilmeyecek. İşyerlerinin çalışanlarını muhtara onaylatıp İçişleri Bakanlığı'na bildirme zorunluluğu kalkacak. Bu iş e-Devlet'ten yapılacak. Asgari ücret desteği 75 lira olacak.


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