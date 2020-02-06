Firmalara Ar-Ge desteği
Giriş Tarihi: 06.02.2020
KOBİ'lerin rekabet güçleri ve ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen destek programlarına başvurular tüm hızıyla sürüyor. TÜBİTAK'ın '1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı' ve '1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı' 2020 yılı 1'inci çağrılarına KOBİ'lerin başvuruları alınmaya devam ediyor.KOBİ'lerin rekabet güçleri ve ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen destek programlarına başvurular tüm hızıyla sürüyor. TÜBİTAK'ın '1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı' ve '1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı' 2020 yılı 1'inci çağrılarına KOBİ'lerin başvuruları alınmaya devam ediyor. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülün programlara ön kayıtlar 10 Şubat tarihine kadar devam edecek. Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, KOBİ'leri bu programlara katılmaya davet etti. Türkiye'nin Ar-Ge'ye gün geçtikçe daha fazla yöneldiğini dile getiren Gedikoğlu, şöyle konuştu: "KOBİ'lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini ve projelerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. En önemli sorun ise çalışmalar için gerekli finansal kaynakların bulunması. TEYDEB gibi kamu kurumları sayesinde bu finansal yatırımların yüzde 75 kadarını KOBİ'ler geri alabiliyor. Böylece bu alanda çok daha cesur adımlar atabiliyorlar."
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