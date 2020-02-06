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Verim yüzde 21 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2020
VERİM % 21 ARTTI

Cargill'ın 'de başlattığı '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.

Cargill'ın 'de başlattığı '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı büyüyor. Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye & Afrika Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "İlk yılında bin 72 mısır üreticisi programa dahil oldu. Çiftçilerimizin verimi yüzde 21 arttı. Yeni sezonda ve Orta Anadolu'da ayçiçek üretimi yapan 200'den fazla çiftçi programa dahil olacak" dedi.

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