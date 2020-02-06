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Alp Dağları’na Cengiz İnşaat imzası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ALP DAĞLARI’NA CENGİZ İNŞAAT İMZASI

, Balkanlar ve 'yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen 'nin yeniden inşası ihalesini kazandı.

Akdeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa'yı birbirine bağlayan karayolu ağındaki en önemli nokta olarak kabul edilen Karavanke Tüneli'nin yeniden inşası ihalesini Cengiz İnşaat kazandı. Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçtiğimiz hafta atılan imzalar ile sonuçlanırken; Slovenya Lübliyana'da düzenlenen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve 'nin işletmecisi DARS CEO'su Tomaz Vidiç hazır bulundu. Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, Karavanke Tüneli'nin bir ucunun 'da, diğer ucunun Slovenya'da olduğunu belirtti. Sınırın iki ucunda da inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini söyleyen Gök, şöyle konuştu: "Avusturya tarafındaki inşaat başladı. Biz ise başladığımızda arada 20 aylık fark olacak. İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Hatta Avusturyalılar bizden 20 ay önde ama onlardan önce sınıra ulaşacağımızı iddia ediyorum. Aramızda büyük bir rekabet olacak ve biz elimizde çiçeklerle sınırda Avusturyalı meslektaşlarımızı bekleyeceğiz. Bu operasyonu ise 250 kişilik bir ekip ile yürüteceğiz ve bunların yaklaşık 150'si Türk olacak."

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