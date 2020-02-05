Kanal İstanbul ihaleye çıkacak
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.
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