05 Şubat 2020, Çarşamba
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Kanal İstanbul ihaleye çıkacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2020
KANAL İSTANBUL İHALEYE ÇIKACAK

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. , , ve 'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal 'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. , , ve 'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.

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