Şüpheli gıdaya vatandaş testi
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Gıda sahtekarlarıyla mücadelede yeni dönem başlıyor. Vatandaş, şüphelendiği ürünü düşük fiyatla analiz ettirecek. Sahtekarlık tespit edilirse bu ücret de iade edilecek.Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerle halk sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlarına karşı mücadele seferberliği başlatıyor. Vatandaşların şüphelendiği gıdaları bakanlık laboratuvarlarında test ettirebilmesi için fiyatlar düşürülecek. Numunenin taklit ve tağşiş içerdiği tespit edilirse, analiz ücreti iade edilecek. Vatandaş şüphelendiği bir üründen numune alacak. Bal ve pekmez gibi ürünlerde 50 gram, baharat, salça ve sosta 30 gram, et, balık, unlu mamüllerde 250 gram, içeceklerde de 250 ml'den aşağı olamayacak. Ürün laboratuvara elden teslim edilecek. Hangi firmadan alındığı da bildirilecek.
BASKIN YAPILACAK
Açık ürünlerin analizi sonucunda taklit veya tağşişe rastlanırsa, hemen ceza yazılmayacak. Müfettişler ürünün getirildiği firmaya baskın yaparak, ceza kesilecek.
Ambalajlı ürünlerde ise firmaya doğrudan ceza yazılabilecek.
TAKVİM
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