05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Enflasyona enerji etkisi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2020
ENFLASYONA ENERJİ ETKİSİ

''nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

Merkez Bankası 'Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre; bu dönemde yıllık dışındaki alt gruplarda geriledi. Enerji enflasyonundaki belirgin artışta ise bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük baz etkili oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN