05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

46 bin şoför eğitim aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2020
46 BİN ŞOFÖR EĞİTİM ALDI

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi altıncı yılına girdi. , , , TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin arasında imzalanan işbirliği protokolüne, bu yıl da dahil oldu.

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi altıncı yılına girdi. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin arasında imzalanan işbirliği protokolüne, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı da dahil oldu. Taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayan proje ile 46 bini aşkın şoför ve 33 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN