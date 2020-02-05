46 bin şoför eğitim aldı

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi altıncı yılına girdi. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin arasında imzalanan işbirliği protokolüne, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı da dahil oldu.

kapsamındaprojesialtıncı yılına girdi. UlaştırmaBakanlığı, İçişleriBakanlığı, JandarmaKomutanlığı, TÜVTÜRKAraç Muayene İstasyonlarıve Michelin arasındaimzalanan işbirliğiprotokolüne, bu yılda dahil oldu. Taşımalıeğitim sistemindeöğrenci taşımacılığıyapan şoförlerin trafikgüvenliği, ilk yardım veiletişim becerileri konusundabilgi ve becerilerininartırılmasını sağlayanproje ileaşkın şoför ve 33 biniaşkın öğrenciye ulaşıldı.