Son dakika: Yurt dışına gideceklere müjde! THY ucuz bilet kampanyası başlattı...
Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarında ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler 200 dolara kadar düştü. Ucuz bilet uygulaması, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına yapılacak uçuşlar için geçerli olacak. Bilet sayısı ise sınırlı...
THY, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Beyaz Rusya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 28 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı başlattı.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat'a kadar satın alacakları biletlerle 3 Şubat-15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk yapacak.
Kampanya biletlerin fiyatları THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak.
Ayrıntılı bilgiye www.turkishairlines.com sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.
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