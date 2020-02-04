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Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
ATAMA KARARI! BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı getirildi. Atama kararları, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı getirildi. Atama kararları, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çağatay İmirgi, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Karaman, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına da Vergi Müfettişi Suat Sarıgül getirildi.

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