Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul ve Büyük İstanbul Tüneli Projesi açıklaması
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." a��ıklamasında bulundu. Öte yandan Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." şeklinde konuştu.
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız." dedi.
BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ
Öte yandan Bakan Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI
Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." şeklinde konuştu.
AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI
Ayrıca Cahit Turhan, "(Avrasya Tüneli'ne yapılan zam) Yap-işlet-devret projesidir. Bu projedeki ücretler yılda iki defa güncelleniyor. En son güncelleme 2018'de yapılmıştı. Yapılan hesaplarda 23-30 lira olan geçiş ücreti 36-40 liraya yükseltildi." dedi.
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