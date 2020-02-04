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ABD'den kriz çıkaracak karar!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
ABD'DEN KRİZ ÇIKARACAK KARAR!

para birimlerinin değerini düşüren ülkelerden ithal ürünlere vergi getirme kararını kesinleştirdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin birinci aşama ticaret anlaşması imzalamasından sadece haftalar sonra ABD- ticaret görüşmelerinde yeni bir gerilime neden olabilecek bu adım Beijing'in Washington'u Çin'de ortaya çıkan ve hızlı yayılan koronavirüs hakkında korku yaymakla suçlamasından bir gün sonra geldi.

, potansiyel olarak de dahil olmak üzere dolar karşısında para birimlerinin değerini düşük tutmaya ülkelerden ithal ürünlere sübvansiyonu telafi edici vergiler getirme kararını kesinleştirdi.

YENİ VERGİLERİN GETİRİLMESİNE İMKAN TANIYACAK

ABD 'nın son zamanlarda birinci aşama ticaret anlaşması kapsamında Çin'i kur manipülatörü tanımlamasını kaldırmasına rağmen, bu yeni karar Ticaret Bakanlığı'nın Çin'e vergi getirmesine imkan tanıyacak. ABD Ticaret Bakanlığı genel olarak Hazine'nin kurun değerinin düşürüldüğünü belirleme konusundaki uzmanlığına güveneceğini ancak iki sürecin farklı yasalardan kaynaklandığından farklı sonuçlara varabileceğini açıkladı.

YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ ALINMASINA NEDEN OLABİLİR

Taslak karar ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında yayınlanmıştı. Çin'e ek olarak, yeni karar, , İrlanda, , , , Singapur, , Vietnam ve de dahil olmak üzere diğer ülkelerden ithal edilen mallardan daha yüksek gümrük vergileri alınmasına neden olabilir. Bu ülkelerin tümü, Hazine Bakanlığı'nın para piyasası müdahalelerini, yüksek küresel cari işlemler fazlasını ve yüksek ikili ticaret fazlalarını izleyen altı aylık para birimi raporunda yer alan "izleme listesinde" bulunuyor.

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