Milyonlarca dezavantajlı vatandaşa devletin "şefkat eli" uzandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı.
Bu dönemde 1 milyon 510 bin 293 vatandaşa toplam 10 milyar 191 milyon 85 bin lira 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımında bulunuldu.
Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında 88 bin 158 haneye, 121 milyon 258 bin 775 lira destek sağlandı.
Eşi vefat eden, ekonomik yetersizlik içindeki 165 bin 481 kadın için sağlanan yardımların miktarı 376 milyon 924 bin 350 lira oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!