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Yüksek binalara Meclis freni

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
YÜKSEK BİNALARA MECLİS FRENİ

'te, yüksek binaların önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

Meclis'te, yüksek binaların önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. riskine karşı ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren binaların projeleri, yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

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