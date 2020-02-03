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Kaliteli merkez teşvik edilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
KALİTELİ MERKEZ TEŞVİK EDİLECEK

Huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kalite puanına göre, primden vergiye her alanda teşvik geliyor. Aile, Çalışma ve , 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bir değerlendirme puanları olacak. Kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" diye konuştu.

Huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kalite puanına göre, primden vergiye her alanda teşvik geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bir değerlendirme puanları olacak. Kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" diye konuştu.

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