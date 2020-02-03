Kaliteli merkez teşvik edilecek

Huzurevi ve engelli bakım merkezlerine kalite puanına göre, primden vergiye her alanda teşvik geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bir değerlendirme puanları olacak. Kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" diye konuştu.

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ve engelli bakım merkezlerine kalite puanına göre,geliyor., 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bir değerlendirme puanları olacak. Kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" diye konuştu.