03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

5G iş birliği büyütecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
5G İŞ BİRLİĞİ BÜYÜTECEK

teknolojisiyle birçok yeni sektörün ortaya çıkacağını belirten Başkanı , yeni fırsatlar dönemine girildiğinin altını çizdi. Bu dönemi iyi yönetmemiz gerektiğini vurgulayan Önder, "Teknoloji, iş süreçlerinin içine ne kadar giriyorsa, o sektörler o kadar büyüyor. Firmaların bilişim sektörüyle işbirliği önemli. Bu dönem; işbirliği ve pazarı domine ederek ele geçirme dönemidir" dedi.

5G teknolojisiyle birçok yeni sektörün ortaya çıkacağını belirten Uyumsoft Bilgi Sistemleri Başkanı Mehmet Önder, yeni fırsatlar dönemine girildiğinin altını çizdi. Bu dönemi iyi yönetmemiz gerektiğini vurgulayan Önder, "Teknoloji, iş süreçlerinin içine ne kadar giriyorsa, o sektörler o kadar büyüyor. Firmaların bilişim sektörüyle işbirliği önemli. Bu dönem; işbirliği ve pazarı domine ederek ele geçirme dönemidir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN