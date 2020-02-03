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Türk seramiği İspanya’da

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
TÜRK SERAMİĞİ İSPANYA’DA

NG , İspanya'da inovasyon rüzgarı estirecek. Firma, bugün kapılarını açan 'nda dünyanın en büyük ebatlarına sahip inovatif ürünleri ve teknolojik gücüyle, Türk seramik sektörünü temsil edecek.

NG Kütahya Seramik, İspanya'da inovasyon rüzgarı estirecek. Firma, bugün kapılarını açan Cevisama Fuarı'nda dünyanın en büyük ebatlarına sahip inovatif ürünleri ve teknolojik gücüyle, Türk seramik sektörünü temsil edecek. NG , 240 cmx480 cm'lik, üzerinde yürünebilen interaktif zemin görüntüleme sistemiyle, birebir ölçekli dijital ürün deneyimini de 7 Şubat'a kadar devam edecek fuarda ilk kez görücüye çıkaracak.

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