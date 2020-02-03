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750 engelli öğretmen atanacak! 2020 engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

'nca (), 750 ataması için başvurular bugünden itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak. MEB'in duyurusuna göre; başvuru için "http://mebbis.meb. gov.tr" veya "http:// personel.meb.gov. tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 750 engelli öğretmenin ataması 'ta gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (), 750 ataması için başvurular bugünden itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak. MEB'in duyurusuna göre; başvuru için "http://mebbis.meb. gov.tr" veya "http:// personel.meb.gov. tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe müdürlüğü tarafından onaylanacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. 750 engelli öğretmenin ataması 11 Şubat'ta gerçekleşecek.

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