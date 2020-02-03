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Sadece 100 kişide olacak! Maserati 'Royale' özel serisini tanıttı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
SADECE 100 KİŞİDE OLACAK

, sadece 100 adet üretilecek 'Royale' özel serisini tanıttı. , Quattroporte ve modellerinden oluşan, ve isimli mavi ve yeşil renkte iki yeni özel renge sahip seride; 3.0 litrelik 275 gücündeki dizel motor ile yine 3.0 litrelik 350 ve 430 HP güçlerindeki V6 benzinli motor seçenekleri yer alıyor.

Maserati, sadece 100 adet üretilecek 'Royale' özel serisini tanıttı. , Quattroporte ve modellerinden oluşan, ve isimli mavi ve yeşil renkte iki yeni özel renge sahip seride; 3.0 litrelik 275 gücündeki dizel motor ile yine 3.0 litrelik 350 ve 430 HP güçlerindeki V6 benzinli motor seçenekleri yer alıyor. 'ye 1'i Levante Royale dizel ve diğeri Ghibli Royale SQ4 olmak üzere 2 adet ayrılan özel seri; Mart'ta ülkemizde olacak.

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