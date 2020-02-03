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Liselerde ders sayısı azalıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
LİSELERDE DERS SAYISI AZALIYOR

, liselerde ders sayılarının azalacağını, seneye başlayacağını söyledi. "Dünyanın birçok ülkesinde 15 ders yok" diyen Selçuk, "İlkokulda geniş bir ders hacmi olur, sonra lisede bir daralma olur, ne okuyacağınıza dair fikriniz oluşur. Fakültede de mesleğini okursun. 15 ders alırsanız yüzeysel alırsınız çözünürlük azalır. 8 ders alırsanız derinlik artar" şeklinde konuştu. Yaz tatilini 15 gün kısalttıklarını kaydeden , "İleride belki bir 15 gün daha kısalabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ders sayılarının azalacağını, seneye başlayacağını söyledi. "Dünyanın birçok ülkesinde 15 ders yok" diyen Selçuk, "İlkokulda geniş bir ders hacmi olur, sonra lisede bir daralma olur, ne okuyacağınıza dair fikriniz oluşur. Fakültede de mesleğini okursun. 15 ders alırsanız yüzeysel alırsınız çözünürlük azalır. 8 ders alırsanız derinlik artar" şeklinde konuştu. Yaz tatilini 15 gün kısalttıklarını kaydeden , "İleride belki bir 15 gün daha kısalabilir" dedi.

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