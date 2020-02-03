Emekliye 5'li destek! Emeklilere aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil var mı?
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. Emekliler intibaktan aile yardımına, indirimli tatilden yaşı bekleyene sağlık imkanına, ücretsiz ulaşıma kadar 5 talebin masaya taşınmasını istiyor. Peki, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil imkanı sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. KPDK'nın bu yılki ilk toplantısının Mart'ta yapılması bekleniyor. Son KPDK toplantısında, bundan sonra yapılacak toplantıların gündemli olarak yapılması kararlaştırılmıştı.
KPDK gündeminin de bu ay belirlenmesi bekleniyor. Emekliler, KPDK'ya kendilerine ilişkin 5 talebin taşınmasını istiyor. Geçtiğimiz Ağustos'taki toplu sözleşme masasına taşınan bu taleplerin, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi beklentisi var.
İşte bu talepler:
● Emeklilere de aile yardımı verilsin.
● Emekliler, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.
● Aynı unvanlı kadro veya görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaşlılara aradaki fark kadar ilave ödeme yapılsın.
● Emekliler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
● Emekli aylığı şartlarını yaş koşulu dışında sağlayarak görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
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