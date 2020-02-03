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Noterde güvenli ödeme dönemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
NOTERDE GÜVENLİ ÖDEME DÖNEMİ

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi' uygulaması 931 noterde bugün başlıyor. Güvenli ödemeyle, araç alımsatımında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, 'emanet hesaba' alınacak.

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi' uygulaması 931 noterde bugün başlıyor. Güvenli ödemeyle, ikinci el araç alımsatımında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, 'emanet hesaba' alınacak.

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