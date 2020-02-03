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Evlenene 39.580 TL! Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
EVLENENE 39.580 TL

Konut ve çeyiz hesabında devlet katkısı bu yıl arttı. Evlenirken 11 bin 32, ev alırken 28 bin 548 lira destek imkanı var. ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor...

Evlilik hazırlığı yapanlar, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Hem çeyiz hem de uygulamalarında devlet katkıları 2020 ile birlikte arttı. Bu hesaplarda düzenli ödeme tutarları ve devlet katkısı tutarları yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranı kadar yükseltildi.

açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara yönelik devlet katkısında üst sınır 9 bin liradan 11 bin 32 liraya çıktı. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında destek verilmesini içeren konut hesabı uygulamasında da devlet katkısı üst limiti, 28 bin 548 liraya yükseldi.



bu desteklerden ayrı ayrı yararlanıp 79 bin 160 liraya varan devlet katkısı alabilecek.

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