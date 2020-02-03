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Deprem bölgesine 13 milyonluk destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
DEPREM BÖLGESİNE 13 MİLYONLUK DESTEK

Hükümet, ve 'daki depremin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ederken, vatandaşların temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor. ve 'nca kullanılmak üzere bugüne kadar aktarılan 8 milyon liraya ilave olarak 5 milyon lira daha kaynak aktarılıyor.

Hükümet, ve 'daki depremin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ederken, vatandaşların temel ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca kullanılmak üzere bugüne kadar aktarılan 8 milyon liraya ilave olarak 5 milyon lira daha kaynak aktarılıyor. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardımların ulaştırılması için lojistik desteğe ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda Elazığ'da 300, Malatya'da da 150 vatandaşımızın toplum yararına çalışma programından faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

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