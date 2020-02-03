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İstanbul Havalimanı için firmalar sırada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020
İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN FİRMALAR SIRADA

günübirlik gelen alışveriş merkezi haline geldi. UNIFREE Başkanı , Havalimanı'nda birçok ünlü markanın bulunmasının ülkelerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Sabah gelip lüks markalardan alışveriş yapıp akşam üzeri dönüyorlar. Aynı zamanda yerli markalardan da alışveriş yapıyorlar" dedi.

İstanbul Havalimanı günübirlik gelen alışveriş merkezi haline geldi. UNIFREE Başkanı Ali Şenher, 'nda birçok ünlü markanın bulunmasının ülkelerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, "Sabah gelip lüks markalardan alışveriş yapıp akşam üzeri dönüyorlar. Aynı zamanda yerli markalardan da alışveriş yapıyorlar" dedi. 2019'un güzel geçtiğini belirten Şenher, "Toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane dünya çapında ünlü firma da sırada bekliyor" diye konuştu.

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