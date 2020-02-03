Benzinin litre fiyatına yapılacak olan 8 kuruşluk zam iptal edildi
Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi. Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal edildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, TÜPRAŞ tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.
Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları!
- Emekliye 2000 TL! İşte ödeme tarihleri...
- Bakan Albayrak'tan "Ukrayna" paylaşımı
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! 143 metre yükseğe ulaşıldı
- Dünya THY'yi izledi! Ay’a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
- Ev hanımlarına emeklilik geliyor!
- İşçiye en az 222 TL AGİ! İşte zamlı ödeme tablosu...
- Bekçilerin maaşı açıklandı! İşte mesleklere göre memur maaşları...
- Devlet yardımları zamlandı! İşte yeni aylıklar...
- THY'den Koronavirüs açıklaması: Seferler...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!
- Super Bowl nedir? Super Bowl hangi kanalda?
- Emekliye ikinci promosyon müjdesi! Emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? İşte, emekli promosyon ücretleri!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı! EDHO 155. bölüm fragmanı izle
- Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri sosyal medyayı salladı!
- Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2020 Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
- Meteoroloji tarih verdi! İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı uyarısı!