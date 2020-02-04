Emekliye 3.250 TL! 2020'de emeklilerin promosyon ve ikramiye gelirleri ne kadar olacak?
Bu yıl emekliler promosyon ve ikramiye ile 3 bin 250 liraya varan ek gelire kavuşacak. İkinci promosyonlar ay sonundan itibaren, ikramiye ise Mayıs ve Temmuz’da ödenecek. İşte emeklilerin 2020 ek gelir takvimi...
Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.
Promosyon SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.
Bankaların promosyon tutarı bin 250 liraya kadar yükselirken, emekli müşteri getirenlere de ödeme yapılıyor.
Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. Hem taban promosyon tutarlarında artış yapılması hem de bankaların kampanyalarının da hareketlenmesi bekleniyor.
TAKVİM BELLİ
Emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ancak emekliler, ikramiyeye 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisini taşıyor.
İkramiye, enflasyon zammı olursa bin 118, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira olacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihleri Aile Bakanlığı açıklayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekliye 2000 TL! İşte ödeme tarihleri...
- Hayvancılığa büyük destek
- 2020’ye güçlü başladık
- İşçiye en az 222 TL AGİ! İşte zamlı ödeme tablosu...
- Bekçilerin maaşı açıklandı! İşte mesleklere göre memur maaşları...
- Öğretmen maaşları ne kadar? Kademe derecesine göre 2020 öğretmen maaşları!
- Bakan Albayrak'tan "Ukrayna" paylaşımı
- Benzin zammı iptal edildi
- Devlet yardımları zamlandı! İşte yeni aylıklar...
- THY'den Koronavirüs açıklaması: Seferler...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!