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Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
MİLYONER SAYISI 2019 SONUNDA 225 BİNİ AŞTI

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı. başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı.

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak:AA

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