Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, geçen yıl 45 bin 314 kişi artarak 225 bin 440'a ulaştı.

2019 sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 392 milyar liraya yükseldi.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 173 bin lira olarak hesaplandı.



Kaynak:AA