02 Şubat 2020, Pazar
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Binali Yıldırım okul açacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
BİNALİ YILDIRIM OKUL AÇACAK

Tuzla'da yapımı tamamlanan İlkokulu ve Anaokulu, Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da mahallesinde gerçekleştirilecek.

Tuzla'da yapımı tamamlanan Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu, 'ın katılımıyla düzenlenecek özel bir törenle hizmete açılıyor. Yıldırım Ailesi tarafından yapımı üstlenilen okulun açılış töreni 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.30'da mahallesinde gerçekleştirilecek.

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