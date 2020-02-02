02 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kapadokya’da hedef 5 milyon turist

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.02.2020
KAPADOKYA’DA HEDEF 5 MİLYON TURİST

'nin önemli bölgesi Kapadokya'da turizmciler 2020 yılında 5 milyon bekliyor. Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin turistin ziyaret etmesinin ardından bölge turizmcileri 2020 yılında ise 5 milyon turistin Kapadokya bölgesini ziyaret etmesini bekliyor.

Türkİye'nin önemli bölgesi Kapadokya'da turizmciler 2020 yılında 5 milyon turist bekliyor. Kapadokya bölgesini 2019 yılında 3 milyon 834 bin turistin ziyaret etmesinin ardından bölge turizmcileri 2020 yılında ise 5 milyon turistin Kapadokya bölgesini ziyaret etmesini bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir "2019 yılında çok iyi bir turizm sezonu geçirdik. 2019 yılında 3 buçuk milyon ziyaretçi sayısının üzerine ulaştık. 2020 yılında ise Kapadokya bölgesinde hedefimiz 5 milyon . Hedefimizden dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Umarız 5 milyon ziyaretçi sayısını yakalayacağız" dedi.

VIRÜS ETKİLEDİ, AVRUPALI GELEBİLİR
TÜROB Başkanı Müberra Eresin, dünyayı tehdit eden koronavirüs sebebiyle rezervasyon iptallerinin son 15 günde % 60 seviyelerine çıktığını söyledi. Bu arada sektör temsilcileri 'e gitmekten vazgeçen önemli sayıda Avrupalı turistin 'ye gelebileceğini, bunun için çalışmalar yapıldığını belirtiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN