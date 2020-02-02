Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Bürokrasiden arındırılmış bir destek modeline geçtiklerine vurgu yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, “KOSGEB’in bütün başvuruları, destekleri elektronik ortamda yürütülüyor.Çantacı diye tabir ettiğimiz, işi suistimal eden birileri sizin kapınıza geldiğinde lütfen bunlara prim vermeyin. Maalesef bu bana dahi geldi. Bir toplantıdayken telefonuma "Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır şeklinde SMS geldi" diye konuştu.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'nin (KOSGEB) verdiği girişimcilik kredileri dolandırıcıların para kazanma kaynağı haline geldi. Vatandaşa ulaşan dolandırıcılar para karşılığında "Size kredi alırız" sözü veriyor. Parayı aldıktan sonra da ortadan kayboluyor. Birçok vatandaş bu konuda mağdur olurken mağdurlar arasına KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı. Uzkurt şunları söyledi: Destek işlemleri tamamen e-devlet üzerinden yapılıyor. Aracı kurum yok. Birileri vatandaşa ulaşıyor. Bunlara prim vermeyin Maalesef bu bana dahi geldi. "Şu kadar para verirseniz KOSGEB krediniz hazır şeklinde SMS geldi."
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